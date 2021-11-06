На 1,7 млн рублей оштрафовали объекты потребсферы Кубани за нарушения антиковидных ограничений

В торговых центрах также проверяют QR-код

С начала года возбуждено 191 дело об административных правонарушениях за несоблюдение антиковидных правил. Более 60 дел уже рассмотрено судами, сумма назначенных штрафов составила порядка 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

А с 30 октября введена обязательная проверка QR-кодов для посещения заведений общепита на курортах.

–Введение QR-кодов – это баланс между здоровьем наших жителей и гостей, и функционированием бизнеса, – отметил вице-губернатор края Александр Руппель.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за неделю на Кубани оштрафовали 14 объектов потребсферы, которые не проверяли QR-коды у посетителей.

Напомним, с 6 ноября система QR-кодов действует в организациях общепита во всех городах и районах Краснодарского края.