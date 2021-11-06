Школу и два детских сада в районе Губернского в Краснодаре сдадут в 2022 году

Школы и сады будут в шаговой доступности. Фото: krd.ru

Школу на 1550 мест в одну смену в районе улицы Командорской планируют сдать в эксплуатацию в конце будущего года. Сейчас дети из прилегающих многоквартирных и частных домов ходят в переполненную школу в Губернском. Готовность объекта сейчас составляет 30%.

А детский сад на 350 мест строится в районе улицы Батуринской. Работы идут по графику, выполнены на 26%. Дошкольное учреждение на 350 мест планируют сдать осенью 2022 года. В то же время, детсад на 300 мест строится по улице Семигорской. Его также завершат в 2022 году.

- Если оба сада — на Батуринской и на Семигорской — введут одновременно, это значительно улучшит ситуацию с детскими местами сразу в двух микрорайонах, - отметил исполняющий обязанности мэра Краснодара Андрей Алексеенко.

Также Алексеенко подчеркнул, что жители любого района города должны иметь возможность отвести ребенка в детсад и школу рядом с домом.

Сейчас госэкспертизу проходят проекты строительства еще одной школы на 1550 мест и детского сада на 350 мест в микрорайоне Россинского. Заключения ожидают получить до конца осени.

В настоящее время в краевом центре одновременно строят пять школ и семь детских садов.