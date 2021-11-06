Меморандум о развитии отношений подписали Краснодар и китайский Цзиньхуа

Подписи на документе поставили замглавы Краснодара Кирилл Мавриди и вице-мэр Цзиньхуа Шао Гоцян

Краснодар и китайский Цзиньхуа 6 ноября подписали меморандум намерений о развитии отношений между городами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы.

- Церемония подписания прошла в онлайн-формате. В документе расписались заместитель главы Краснодара Кирилл Мавриди и вице-мэр Цзиньхуа Шао Гоцян, - отметили в мэрии.

Власти Краснодара выразили уверенность в перспективном взаимоотношении между городами.

- Руководство России и Китая выстраивает долгосрочное стратегическое партнерство, и в него мы также стараемся вносить свой вклад на муниципальном уровне, - сказал Мавриди.

Представители городов уже выделили направления дальнейшего сотрудничества в экономике, образовании, здравоохранении, культуре, в том числе обсудили возможность проведения совместных фестивалей.