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Общество6 ноября 2021 18:12

Меморандум о развитии отношений подписали Краснодар и китайский Цзиньхуа

Церемония прошла в онлайн-формате
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Подписи на документе поставили замглавы Краснодара Кирилл Мавриди и вице-мэр Цзиньхуа Шао Гоцян

Подписи на документе поставили замглавы Краснодара Кирилл Мавриди и вице-мэр Цзиньхуа Шао Гоцян

Краснодар и китайский Цзиньхуа 6 ноября подписали меморандум намерений о развитии отношений между городами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы.

- Церемония подписания прошла в онлайн-формате. В документе расписались заместитель главы Краснодара Кирилл Мавриди и вице-мэр Цзиньхуа Шао Гоцян, - отметили в мэрии.

Власти Краснодара выразили уверенность в перспективном взаимоотношении между городами.

- Руководство России и Китая выстраивает долгосрочное стратегическое партнерство, и в него мы также стараемся вносить свой вклад на муниципальном уровне, - сказал Мавриди.

Представители городов уже выделили направления дальнейшего сотрудничества в экономике, образовании, здравоохранении, культуре, в том числе обсудили возможность проведения совместных фестивалей.