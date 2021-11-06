Мэр Новороссийска сообщил, что за несоблюдение масочного режима в городе-герое штрафуют

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Из-за ухудшения эпидобстановки в Новороссийске стали жестче следить за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил мэр города-героя Игорь Дяченко.

- Как показывает практика, действенным наказание для гражданина является выписанный административный протокол, а проще говоря наказание рублём. Те, кто его получили, при повторном проведении рейда находятся уже в маске, - написал Дяченко.

Глава Новороссийска добавил, что за нарушение масочного режима в Новороссийске решения суда ожидают почти 300 человек. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.

- Проверки соблюдения масочного режима будут проводиться на регулярной основе. Поэтому шутить со здоровьем и правоохранителями - не лучшее дело. Берегите себя и семейный бюджет! – добавил Дяченко.