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Общество7 ноября 2021 7:16

Что произошло за ночь 7 ноября в Краснодарском крае: когда рассеется радиационный туман

Что произошло за ночь 7 ноября на Кубани
Евгения СОРОКА
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Что случилось за ночь 7 ноября в Краснодарском крае.

Что случилось за ночь 7 ноября в Краснодарском крае.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 7 ноября.

Краснодар уж не первые сутки находится в плену седого тумана. Пелена опускается на город вечером и утром, просветы появляются только днем на несколько часов. Синоптики назвали пришедший на Кубань туман радиационным. Специалисты рассказали, когда он рассеется.

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