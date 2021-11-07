Что произошло за ночь 7 ноября в Краснодарском крае: когда рассеется радиационный туман

Что случилось за ночь 7 ноября в Краснодарском крае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 7 ноября.

Краснодар уж не первые сутки находится в плену седого тумана. Пелена опускается на город вечером и утром, просветы появляются только днем на несколько часов. Синоптики назвали пришедший на Кубань туман радиационным. Специалисты рассказали, когда он рассеется.

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