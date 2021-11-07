Погода в Краснодаре 7 ноября 2021: вслед за туманом в город придут ливни

Какая будет погода в Краснодаре 7 ноября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Густая пелена вот уже который день окутывает кубанскую столицу. Из-за этого с раннего утра аэропорт Краснодара задерживает рейсы, а машины на улицах едут гораздо аккуратнее. И в воскресенье туманы в городе не исчезнут. Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 7 ноября 2021 года.

Как говорят метеорологи, плохая видимость в кубанской столице будет все утро. А вот днем солнца можно не ждать. Дело в том, что, смещаясь к востоку, антициклон ослабил свое влияние на погоду Кубани. Облаков и туч в небе стало больше, потому на город обрушатся дожди. Осадки, правда, будут носить временный характер.

Кстати, резко и понизятся отметки на градусниках - 7 ноября днем воздух прогреется лишь до +14 градусов. В ночные часы будет еще холоднее - 7-8 градусов со знаком плюс.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.