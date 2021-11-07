Погода в Сочи 7 ноября 2021: температура балует туристов

Узнали, какой будет погода 7 ноября в Сочи. Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Тишь да благодать - так кратко можно описать то, что приготовила природа отдыхающим в Сочи. На курорте, словно летом, будет светить яркое солнце, чем побалует туристов. Рассказываем, какая будет погода в Сочи 7 ноября 2021 года.

Итак, на курорте с раннего утра ожидается ясная погода. В дневные часы температурные отметки достигнут +19, а местами даже +21 градус. Ночью похолодает до +11. При этом в городе прогнозируют штиль, так что самое время запланировать прогулки у моря.

Стоит сказать, что погода на Красной Поляне сильно отличается. Там, по прогнозам синоптиков, будет кратковременный дождь, а температурные отметки выше +18 не поднимутся.

В горах также будет идти дождь. Температура воздуха днем - 8 градусов со знаком плюс, а вот ночью будет 3 градуса мороза.