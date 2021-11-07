Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 7 ноября увеличилось на 313

Эпидситуация на данный момент на Кубани не улучшается. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Федеральный оперштаб опубликовал свежие данные о новых случаях заражения ковидом. Как и прежде, число инфицированных в России растет.

За последние сутки по всей стране зарегистрирован всплеск заболеваемости - выявлен 39 165 новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа в Краснодарском крае заболевших тоже стало больше - еще 313 жителей края заразились опасной инфекцией.

- За сутки в России полностью выздоровели 26806 человек. За это же время - 1 179 смертей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 65 пациента, всего в регионе выздоровели 58795 пациента.

Напомним, в Краснодарском крае ужесточили требования режима повышенной готовности. В торговых центрах Анапы, Геленджика и Сочи заработали QR-барьеры. Теперь попасть внутрь можно только предъявив штрихкод о вакцинации.