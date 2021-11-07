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Здоровье7 ноября 2021 11:51

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 7 ноября

В перечень особо опасных по заболеваемости территорий вошли четыре района и два города
Евгения СОРОКА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Названы районы, которые вошли в топ с самым большим числом зараженных за сутки.

Названы районы, которые вошли в топ с самым большим числом зараженных за сутки.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На Кубани зафиксировали еще 313 случаев инфицирования коронавирусом. Среди зараженных - 28 детей. Об этом сообщает оперативный штаб края. Стоит сказать, далеко не везде заболеваемость "косит" людей. В регионе существуют территории, где эпидемиологическая обстановка относительно спокойная, и наоборот, есть так называемые "красные" зоны, которые вызывают беспокойство санитарных врачей.

В списке с наибольшим приростом заболевших за сутки снова лидирует Краснодар. В кубанской столице за сутки зарегистрировано 71 положительный результат на ковид. На второй позиции антирейтинга - Сочи (+18).

Кроме того, названы районы, которые вошли в топ с самым большим числом зараженных за сутки. В лидерах находится Кореновский район, где также заболели 18 человек, в Апшеронском районе - 16.

- В Новокубанском районе зарегистрировано 15 новых пациентов с ковид, в Выселковском – 14, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.