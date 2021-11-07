Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 7 ноября выросло на 45

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 7 ноября вновь увеличилось. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На Кубани число жертв коронавируса неумолимо растет. Еще 45 человек, у которых ранее врачи подтвердили COVID-19, скончались. Как говорят медики, среди умерших были очень "тяжелые" пациенты. ковидных госпиталей, которые в последние дни находились в крайне тяжелом состоянии.

Всего же, по данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в крае количество смертей от инфекции достигло 7689.

- С подозрением на COVID-19 продолжают стационарное лечение 6534 человека, из них с подтвержденным диагнозом – 3330 жителей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани. - 94 пациента находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, семь человек лежат на ЭКМО.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дома под наблюдением врачей лечатся 32507 кубанцев, в их числе с подтвержденным диагнозом – 13796.