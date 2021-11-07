Энергетики ежедневно устраивают профилактические осмотры оборудования, чтобы во время пиковых нагрузок не случилось аварий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временные перебои со светом ожидаются в Сочи. На курорте снова плановый ремонт оборудования, из-за которого электричество в некоторых домах может отключиться. Обещают, что всего на пару часов. За это время энергетики проверят оборудование и при необходимости - починят. Узнали, где будут отключения света в Сочи 8 ноября 2021.

В Адлерском районе с 08:00 до 19:00 электричество могут выключить в домах на улицах Вологодская, Святогорская, Энергетиков, Белорусская, Ленина, Менделеева, Мира, Просвещения, Свердлова, а также в переулках Ереванский, Белорусский, в районе Птицефабрики.

Кроме того, временные отключения ожидают жителей Лазаревского района. С 08:00 до 19:00 перебои со светом возможны в поселке Тихоновка на улицах Сурикова и Лесная.