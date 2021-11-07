Причины возгорания уточняются.

В Сочи потушили пожар в здании. Происшествие случилось в ночь на 7 ноября в поселке Приморском Хостинского района города. Там на одной из улиц вспыхнуло строение.

По словам очевидцев, пламя быстро охватило все здание. На место вызвали спасателей. Пожарные пытались справиться с огнем как можно быстрее, чтобы он не успел распространиться дальше.

К счастью, возгорание локализовали очень быстро. Правда, строение полностью сгорело.

По предварительным данным, пострадавших в ЧП нет. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют специалисты, которые работают на месте.

Напомним, ранее сообщалось, что в массовом ДТП с рейсовым автобусом в Сочи пострадал один человек. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.