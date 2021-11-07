Будут ли продлевать режим нерабочих дней и школьные каникулы в Адыгее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во многих регионах внеплановые выходные продляют. Так, по мнению санитарных врачей, удастся сдержать распространение коронавируса. Будут ли продлевать режим нерабочих дней и школьные каникулы в Адыгее.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, школьные каникулы не продлевают - с 8 ноября для учеников 1-11 классов начнется очная учеба. А еще в республике возобновляется режим рабочих дней. Однако сохраняются все введенные ранее противоковидные меры.

Напомним, до 10 ноября в Адыгее приостановлена работа кинотеатров, кальянных и ночных клубов. Закрыты также детских развлекательные центры, в том числе находящиеся в ТРЦ.

Для посещения культурно-развлекательных, спортивных учреждений и заведений общепита необходимо предъявить QR-код о вакцинации либо о перенесенном заболевании. Такое же правило действует при заселении в гостиницы и базы отдыха, правда, к коду также нужно приложить актуальные ПЦР-тесты.

Не исключено, что в ближайшее время ограничения в регионе продлят.