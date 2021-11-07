Температура воздуха ощутимо понизится не на всей территории края. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодарском крае резко похолодает на 10 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как стало известно, на смену туманам в регион идет понижение отметок. По прогнозам синоптика, с 10 ноября дневная температура на Кубани выше 12-13 градусов не поднимется. А в ночь на 11 ноября ожидаются заморозки до 1 градуса мороза.

- В среду будет резкое понижение температурные отметок. Вместо +15-20 градусов будет уже 9-12 градусов днем, - говорит ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Правда, температура воздуха ощутимо понизится не на всей территории края. Как объяснил метеоролог, резкое похолодание не коснется курортных городов. На Черноморском побережье благодаря «смягчающему действию моря» отметки на столбиках термометров понизятся лишь до 14-17 °C.