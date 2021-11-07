Реанимировать женщину не удалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Геленджике погибла женщина, вылетевшая с трассы на внедорожнике. Смертельная авария произошла ночью в воскресенье, 7 ноября, на трассе Новороссийск — Геленджик в районе Марьиной рощи.

По предварительной информации, женщина за рулем Toyota RAV4 не справилась с управлением. Иномарка влетела в отбойник. Удар был такой сильный, что машина вылетела с трассы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», очевидцы ДТП вызвали на месте происшествия скорую. Но реанимировать женщину не удалось - ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту происшествия проводится проверка. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. По некоторым данным, причиной аварии мог стать туман, из-за которого видимость на дороге ухудшилась.