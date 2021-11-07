В Сочи накажут почти 900 нарушителей масочного режима

В Сочи выявили 900 нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Фото: sochi.ru

В Сочи выявили почти 900 нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщают в администрации курорта.

Пассажиры, находящиеся в местах массового скопления людей, согласно постановлению губернатора, должны носить маски. Все, кто ездит без повязки, привлекается к административной отвественности.

С начала года в Сочи провели 938 рейдов, во время которых и искали нарушителей. В общественном транспорте выявлено 897 человек, которые проигнорировали требования. На них составлены административные протоколы.

– Соблюдать масочный режим должны как водители, так и пассажиры, – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай. - Кроме того, все автобусы, выходящие на линию, ежедневно проходят тщательную санитарную обработку специальными растворами внутри и снаружи.