В Сочи начали разрабатывать программу Года экологии. Фото: sochi.ru

В Сочи приступили к разработке программы Года экологии. Об этом сообщили в администрации курорта.

- Цель Года экологии-2022 – сохранить и приумножить зеленый каркас Сочи, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города. - Причем в данном случае важно не только привлечь внимание к проблемам в экологической сфере, но и повысить уровень грамотности населения.

Популяризовать проект помогут амбассадоры. Их сейчас выбирают.

- Уже разработан календарь основных мероприятий, который будет реализован в течение 2022 года во всех отраслях курорта, – сказал замглавы города Владимир Морозов. - Созданы рабочие группы по всем блокам календарного плана.

Как сообщается, благодаря Году экологии новое развитие получит экологический туризм, который набирает популярность у жителей и гостей Сочи. Будет решена и проблема с вредителями.

- А еще предстоит усовершенствовать нормативно-правовые основы, регулирующие сферу охраны окружающей среды, - добавляют в мэрии. - Необходимо и обеспечить практическое применение тех поправок, которые уже были утверждены Городским Собранием Сочи.