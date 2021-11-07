Около Музыкального микрорайона Краснодара построят детский сад и спроектируют первую школу. Фото: krd.ru

В Краснодаре появятся сразу два социальных объекта. Их возведут в районе, где ранее были только жилые многоэтажки и магазины. Родителям приходилось пристраивать своих детей в детсады и школы, которые находятся вдалеке от дома. Но совсем скоро эта проблема будет решена.

- Уже идут работы по строительству детского сада на 280 мест по улице Петра Метальникова, 32, - рассказывают в администрации Краснодара. - Также в ближайшее время планируется начать проектирование школы на 1550 мест по улице Пономаренко.

Сложную ситуацию с инфраструктурой Музыкального микрорайона будут исправлять, в том числе, при поддержке самих застройщиков.

- Новый большой детсад уже строится вблизи новой трамвайной линии, — сказал исполняющий обязанности главы города Андрей Алексеенко. - Рядом, на участке по улице имени Григория Пономаренко будет большая школа на 1550 мест. К ее проектированию нужно приступать незамедлительно.

Кроме того, будет проработан и вопрос размещения еще одной школы на ставшем муниципальном в этом году участке земли по улице Российской.

- Департамент строительства планирует провести там проектно-изыскательские работы, - добавляют в мэрии.