Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения. Фото: Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

Старшеклассники Кубани попали в финал конкурса «Большая перемена» в «Артеке». Краснодарский край представляют 84 школьника из 18 районов региона. Всего же соберутся 1,5 тысячи учащихся из всех субъектов России.

- В финале конкурсанты, объединившись в команды, будут решать кейсовые задания, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики. - Для них подготовлены задачи по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество.

Кроме того, команды должны разработать проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

А еще в финале будут мотивационные дискуссии, шоу роботов и творческие мастер-классы.

- Их для школьников проведут ученые, журналисты, артисты, художники, спортсмены, блогеры, - сказали в администрации края.

Победителями «Большой перемены» станут 600 школьников. Учащиеся 11-х классов получат по 1 миллиону рублей на образование, а ученикам 9-10 классов выплатят по 200 тысяч рублей.

- Также в «Артеке» объявят топ-30 школ «Большой перемены», которым перечислят по 2 миллиона. Средства можно направить на развитие образовательной среды, - уточняют в администрации Краснодарского края. - Педагоги, подготовившие победителей, получат по 150 тысяч рублей.