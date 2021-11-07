На Крымском мосту временно ограничат движение машин из-за учений

На Крымском мосту временно ограничат движение из-за учений. Фото инфоцентра «Крымский мост».

На Крымском мосту временно ограничат движение машин. Об этом сообщило Министерство транспорта России.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на автодорожной части сооружения пройдут тренировки по противопожарной безопасности. Из-за учений движение машин будут временно приостанавливать. Проехать нельзя будет как в сторону Крыма, так и в сторону Краснодарского края.

- Тренировки будут проводиться в период с 00:00 8 ноября до 23:59 11 ноября, - уточняют в Минтрансе России.

Ограничения хоть и временные, но могут вызвать затруднения для водителей. Потому автолюбителей просят отнестись с пониманием и заранее распланировать свой маршрут и скорректировать время.