Жители Краснодара смогут принять участие в переписи населения до 14 ноября. Фото: krd.ru

Жители Краснодара смогут поучаствовать в переписи населения до 14 ноября. Об этом сообщают в администрации города.

Как стало известно, онлайн-анкету оставят на сайте госуслуг еще на неделю. Заполнить ее можно до 14 ноября — это последний день переписи. Цифровой формат в этот раз введен впервые. Горожане получили больше возможностей. Участие онлайн - это просто, прозрачно и удобно. Каждый может заполнить переписной лист в удобное для него время. Кстати, с одного аккаунта можно переписать всех членов семьи, живущих с владельцем учетной записи.

- Результаты переписи крайне важны для дальнейшего развития города, в котором мы живем и работаем, — сказал врио руководителя Краснодарстата Андрей Бредищев.

Напомним, полные итоги переписи населения планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.