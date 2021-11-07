В Сочи расчистят русла рек Аше и Псезуапсе. Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского.

В Сочи расчистят русла рек Аше и Псезуапсе в Лазаревском районе. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Как стало известно, минприроды Краснодарского края уже заключило два государственных контракта на расчистку водоемов. Стоит сказать, сейчас это самые проблемные реки на территории Лазаревского района курорта.

- Расчистка необходима, чтобы в сезон дождей не затапливало окрестные села, - сказал глава города Алексей Копайгородский. - В работе самые проблемные в этом смысле реки – Аше и Псезуапсе. Их будем расчищать три года.

На эту задачу по госконтракту город получил 200 миллионов рублей.

- За это время углубим и разровняем больше 11 километров речного дна, чтобы не затопило восемь горных сел и аулов, - уточняет мэр Сочи.

В следующем году, по словам Алексея Копайгородского, аналогичный контракт планируется заключить по реке Цусхвадж.