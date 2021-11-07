В Краснодаре прохожие помогли перевернуть машину после ДТП на Тургенева. Фото: кадр из видео.

Это происшествие случилось днем 7 ноября на улице Тургенева. Там посреди дороги во время движения на бок завалилась легковушка.

- Вообще переворот может спровоцировать экстренное торможение, интенсивный разгон или крутой скоростной поворот, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» опытный водитель Виталий Клименко. - Часто не обходится дело без помощи таких внешних факторов, как удар при столкновении, наезд на препятствие или скользкое покрытие.

По словам очевидцев, в пострадавшей машине действительно возникла неполадка с тормозной системой. Предварительно, водитель не сумел справиться с управлением и автомобиль перевернулся. Но причины и обстоятельства ДТП выясняются. К счастью, он серьезно не пострадал.

После случившегося неравнодушные краснодарцы подбежали ему на помощь. Пока одни проверяли самочувствие парня, другие стали переворачивать машину. Этот момент попал в объектив камеры одного из очевидцев. На кадрах видно, как люди, сплотившись, поставили автомобиль на колеса.