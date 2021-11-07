«Возвращаются домой с нерабочих дней!»: под Краснодаром образовалась 9-километровая пробка

По словам тех, кто оказался в заторе, движения практически нет. Фото: кадр из видео.

Вечером 7 ноября под Краснодаром образовалась 9-километровая пробка. Крупный затор появился на дороге, которая идет в сторону города в районе станицы Пластуновской. Десятки автомобилей скопились на полосах. Измученные ожиданием водители начали снимать дорожный коллапс на видео.

- Вот так люди возвращаются домой с нерабочих дней! - жалуются «КП» - Кубань» те, кто попал в пробку вместе с туристами.

Затор отнимет у водителей минимум 45 минут.

По словам тех, кто оказался в заторе, движения практически нет. А навигатор сообщает, что преодолеть проблемный участок в 9 километров удастся лишь через 46 минут. Как удалось узнать «КП» - Кубань», усугубил положение автомобилистов дорожный ремонт - одна из полос на время работ перекрыта. Правда, некоторые водители, несмотря на запрет, нарушают правила.

Отметим, что не лучше сейчас обстоят дела и на въездах в город. Шоссе, ведущее на Тургеневский мост, стоит намертво. Согласно данным Яндекс.пробки, там дорожная ситуация оценивается в 8 баллов.