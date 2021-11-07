«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей»

В матче очередного тура Единой лиги ВТБ встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Енисей» из Красноярска. Фото: lokobasket.com

7 ноября состоялся матч очередного тура Единой лиги ВТБ. На домашней площадке краснодарский «Локомотив-Кубань» встретился с «Енисеем» из Красноярска.

По словам главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань» Евгения Пашутина, основная задача команды была сохранить максимальную концентрацию в защите, не терять фокус все сорок минут матча. Игроки задачу наставника поняли, потому а атаке показывали свой фирменный баскетбол – быстрый переход от защиты в нападение.

Благодаря этому встреча завершилась победой хозяев со счетом 101:93.

Самыми результативными игроками матча стали американцы Джонатан Мотли и Каспер Варэ. Оба набрали по 28 очков.

- Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 10 ноября. «Красно-зеленые» встретятся со «Шленском» из Польши. Начало игры в 22:00, - уточняет пресс-службе клуба.