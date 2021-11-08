Что произошло за ночь 8 ноября в Краснодарском крае: Прохожие помогли перевернуть машину после ДТП на Кубани

В Краснодаре прохожие помогли перевернуть машину после ДТП на Тургенева. Фото: кадр из видео

Что произошло за ночь 8 ноября 2021 года. Прохожие помогли перевернуть машину после ДТП на Кубани. Легковушка завалилась на бок посреди дороги.

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В Геленджике погибла женщина, вылетевшая с трассы на внедорожнике. Иномарка ударилась об отбойник.