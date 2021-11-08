Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 ноября 2021 8:13

Неуправляемый кабриолет сбил девушку и упал в обрыв в горах Сочи

Водитель и пешеход госпитализированы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: t.me/chp_sochi

Фото: t.me/chp_sochi

ДТП случилось 7 ноября на одной из смотровых площадок Красной Поляны. По предварительным данным, кабриолет Ford Mustang рванул вперед, снес девушку и упал в обрыв. С высоты вниз упала и пострадавшая, она чудом выжила.

- Водитель - 26-летний житель Хабаровска. 31-летняя девушка госпитализирована с различными травмами, - сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

По словам очевидцев, водитель кабриолета повредил руки. Мужчина рассказал, что у него заклинило ногу на газе.