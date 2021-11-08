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Общество8 ноября 2021 8:19

Погода на 8 ноября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 19 градусов

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 8 ноября 2021 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода на 8 ноября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 19 градусов Фото: krd.ru

Погода на 8 ноября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 19 градусов Фото: krd.ru

Осень не спешит на Кубань. Уже вторую неделю подряд столбики термометров в Краснодарском крае замирают на отметке +16 градусов. Синоптики уже заявляют, что этот ноябрь – один из самых теплых за последние годы.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 8 ноября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на Кубани ожидается небольшое усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 9 м/с.