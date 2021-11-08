На Кубани дневная температура с 9 на 10 ноября упадет сразу на 10 градусов

9 ноября ожидается кратковременный дождь Фото: Галина КОПЫЛОВА

Погода на Кубани испортится уже вечером 8 ноября. В регион придут дожди. А с 9 на 10 ноября ожидается резкое похолодание.

- 8 ноября в Краснодаре и крае преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +17-19 градусов, в крае местами до +21 градуса. Если 9 ноября днем по краю ожидается до +17, то 10 ноября столбики термометров упадут до +7, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В горах ожидается снег. Ночью будет морозить до -2 градусов. Погода испортится ненадолго. Теплые дни еще вернутся на выходные.