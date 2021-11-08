На антиковидные рейды в Краснодаре выйдут 30 мобильных групп

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30 мобильных групп продолжают проверять маски у местных жителей и гостей в общественном транспорте и местах скопления людей, в том числе и магазинах. В рейдах принимают участие полицейские, сотрудники администрации и казаки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- За прошедшую неделю на нарушителей составлено 1096 протоколов об административном правонарушении. Им грозит до 30 тысяч штрафа, - отметили специалисты.

Рабочие группы также мониторят предприятия потребительской сферы на соблюдение масочного режима — как сотрудниками, так и их посетителями. За прошлую неделю проверили более 1800 предприятий.

Продолжается ежедневная дезинфекция общественного транспорта, остановочных комплексов и мест общего пользования.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с 6 ноября QR-барьеры заработали в торговых центрах Анапы, Геленджика и Сочи. Теперь попасть внутрь можно, только предъявив штрихкод о вакцинации. Также с 6 ноября QR-коды начали проверять во всех общепитах Краснодарского края.