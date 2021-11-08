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Общество8 ноября 2021 9:56

Приставы оштрафовали администрацию Ейска на 200 тысяч рублей

Они вовремя не устранили нарушения пожарной безопасности
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Администрация Ейска должна было была устранить нарушения в области пожарной безопасности В рабочее состояние наружные противопожарные источники водоснабжения микрорайонов «Поле слез» и «Поле чудес». Но в срок это не сделали.

- Администрация заплатит двойной штраф. Сначала они должны были привести в нормальное состояние водоемы, а затем инициировать проекты для строительства системы централизованного водоотведения, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Администрацию оштрафовали на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.