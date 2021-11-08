Возвращающиеся с отдыха туристы до отказа забились в электричку Сочи – Краснодар

скриншот с видео

7 ноября у всех закончились ковидные каникулы. В конце рабочей недели все с отдыха направились по домам. Толпы людей были замечены в электричке Сочи – Краснодар. Пассажиры сняли видео, как в вагонах многие ехали стоя, потому что не хватало сидячих мест.

- Ничего необычного - вечерняя «Ласточка» везет отдохнувших и довольных людей из Сочи в Краснодар, - подписали видео в соцсетях.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в горах Сочи на подъемники выстраивались гигантские очереди. Желающих прокатиться на фуникулере так много, что ждать приходится больше часа.

На выходных пробки из людей и машин заполонили Абхазию, Адыгею и Краснодарский край.

А тем временем, цифры по коронавируса каждый день бьют рекорды.