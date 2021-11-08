С начала года в Сочи выявили более 360 самостроев

Мониторят обстановку беспилотники. Фото: sochi.ru

С начала года в Сочи выявлено более 360 объектов самовольного строительства. Такие факты помогают пресекать депутаты, правоохранители, общественность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– Самострои в Сочи выявляют и с помощью беспилотников. Работы по сносу незаконных объектов недвижимости продолжаются, - отметили специалисты.

Так, очередной семиэтажный самострой в настоящее время демонтируется на улице Транспортной в Центральном районе города. Все работы проводятся в соответствии с техникой безопасности.

Сейчас на курорте одновременно сносят пять самостроев.