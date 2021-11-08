Неизвестный открыл стрельбу в центре Туапсе

Полураздетый мужчина стрелял в Туапсе. Фото: скрин видео tuapse_info

Завершение ковидных выходных в Тупасе прошло под звуки стрельбы. В центре города, напротив нефтеперерабатывающего завода, пассажир Mercedes вылез из люка авто в полуобнаженном виде и выстрелил в строну предприятия. После он убрал оружие, а машина с московскими номерами продолжила путь.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали «КП» - Кубань», что все обстоятельства происшествия уточняются, личность мужчины устанавливается.