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Происшествия8 ноября 2021 11:04

Неизвестный открыл стрельбу в центре Туапсе

Пассажир Mercedes произвел выстрел из пистолета
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Полураздетый мужчина стрелял в Туапсе. Фото: скрин видео tuapse_info

Полураздетый мужчина стрелял в Туапсе. Фото: скрин видео tuapse_info

Завершение ковидных выходных в Тупасе прошло под звуки стрельбы. В центре города, напротив нефтеперерабатывающего завода, пассажир Mercedes вылез из люка авто в полуобнаженном виде и выстрелил в строну предприятия. После он убрал оружие, а машина с московскими номерами продолжила путь.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали «КП» - Кубань», что все обстоятельства происшествия уточняются, личность мужчины устанавливается.