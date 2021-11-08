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Общество8 ноября 2021 11:25

44 человека расселили из аварийных домов в Ленинградском районе

Местным жителям купили новые квартиры
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Ленинградском районе расселяют три аварийных дома. Уже переехали 44 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Переселение проводят в рамках нацпроекта. В Ленинградской расселяют дома по улицам Заводская 3, 10 и Ленина, 48. До конца года из 31 квартиры в новые квартиры переедут 70 жильцов, - отметили специалисты.

С собственниками восьми помещений заключили соглашения о выплате размера возмещения.

Всего до конца 2021 года в Краснодарском крае из аварийных домов планируют расселить свыше 300 человек.