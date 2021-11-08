До шести лет колонии грозит вору-карманнику в Краснодаре

Вор-карманник совсем недавно вышел из мест лишения свободы за подобные преступления Фото: пресс-служба МВД Краснодара

Вора-карманника, неоднократно совершавшего преступления, задержали в Краснодаре. Найти злоумышленника помогли фотографии в социальных сетях, сообщает пресс-служба городского МВД.

Так, 33-летний мужчина совершил три кражи в общественном транспорте, снял средства с банковского счета чужого телефона и с банковской карты, украденной в сумке на парковке гипермаркета. Три тысячи, украденные с банковских счетов, и две тысячи рублей, вырученные со сдачи телефонов в ломбард, вор потратил в личных целях. Совсем недавно злоумышленник отбывал наказание за подобные преступления.

- В отношении вора возбуждено уголовное дело, сейчас злоумышленник находится в заключении. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Краснодара.