На Кубани за сутки коронавирусом заразились 315 человек, 46 скончались

Статистика по коронавирусу на Кубани. Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 315 человек, в том числе заболели 22 ребенка от 1 месяца. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными стали Краснодар и Тихорецкий район, здесь выявили 44 и 28 инфицированных. В антирейтинг попал Усть-Лабинский район с 25 зараженными и Белореченкий с 19.

- В больницах в Ленинградском районе 18 новых пациентов, в Анапе – 15, в Новороссийске – 14, в Северском районе – 13. В Белоглинском районе коронавирусом заболели 12 человек, в Кореновском и Калининском – по 11, в Лабинском – 10, - отметили специалисты.

По девять человек заразились в Сочи и Апшеронском районе. В Армавире, Выселковском, Темрюкском, Мостовском и Павловском районах выявили по семь пациентов с COVID-19, в Абинском – пять. В остальных районах наименьшее число зараженных.

Ранее "Комсомолка" сообщала, какие коронавирусные ограничения продолжают действовать в Краснодарском крае.