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Общество8 ноября 2021 11:58

На 3 млн рублей незаконно срубили деревья жители Туапсе

Всего от рук лесорубов пострадало семь деревьев
Светлана ОВДЕЙ
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Жители Туапсе незаконно срубили деревья на 3 млн рублей Фото из архива КП

Жители Туапсе незаконно срубили деревья на 3 млн рублей Фото из архива КП

Семь деревьев незаконно вырубили жители Туапсе. Нанесенный ущерб оценен в 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Установлено, что злоумышленники в сговоре срубили несколько деревьев на двух участковых лесничествах. Позже лесорубы транспортировали древесину для дальнейшей продажи.

- Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Согласно статье уголовного дела незаконно срубившим деревья грозит до семи лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Краснодарскому краю.