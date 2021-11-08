В Краснодарском крае 10 ноября ударят 13-градусные морозы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арктические воздушные массы подбираются к Краснодарскому краю. В регионе ожидается резкое ухудшение погоды.

- В связи с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы через территорию Кубани с 9 по 10 ноября ожидается непогода, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пик разгула стихии прогнозируют 10 ноября. В горных и предгорных районах наступит зима - там выпадет снег, на дорогах образуется гололед, а термометры покажут отрицательные значения.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», самые низкие отметки будут в горах Сочи. Там в ночные часы температура опустится до 13 градусов ниже нуля. Причем днем намного теплее не станет - столбики термометров покажут 2-3 градуса.