В Краснодаре устроили облаву на машины с псевдопропусками МВД

Рейды продолжаются

В Краснодаре антиковидные рейды проводят полиция, депутаты и общественники. Также группы выявляют и другие нарушения. Например, в городе устроили облаву на машины с псевдопропусками МВД. Такие случаи оказались не единичны.

- Рейдовые мероприятия проходили в выходные дни. Особый упор был на профилактику соблюдения правил дорожного движения, изъятия табличек на лобовом стекле автомобилей с символикой правоохранительных органов. Составлены десятки протоколов, изъяты автотаблички с символикой МВД России, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» муниципальный депутат Илья Шакалов.

Нарушителям грозит до двух лет лишения прав. Сообщается, что рейдовые мероприятия будут продолжены.

Напомним, что с 8 ноября на антиковидные рейды в Краснодаре выйдут 30 мобильных групп.