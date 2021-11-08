Надвигается суровый циклон: Кубань засыплет снегом

Кубань засыпет снегом 10 ноября. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Кубань надвигается суровый циклон, который испортит настроение жителям и погоду на улице. По данным краевого гидромета, в регионе заметно похолодает - отметки упадут аж на 10-12 градусов. При этом на всей территории края, кроме побережья, будет сыпать снег.

На Кубани изначально пойдут дожди, которые впоследствии из-за понижения температуры превратятся в белые хлопья. Местами даже будет метель.

- В юго-восточных, предгорных районах и горах 10 ноября ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом гидромете.

Помимо прочего, на дорогах ожидается гололед. Так что автолюбителей просят быть аккуратными и не превышать скорость на опасных участках.