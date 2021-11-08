Бойцовую собаку привязали к дереву и оставили умирать в Новороссийске

Собаку привязали к дереву и оставили умирать в Новороссийске Фото: "Новороссийский рабочий"

Бойцовую собаку, привязанную к дереву, обнаружили прохожие в Новороссийске. Стаффордширского терьера оставили умирать, сообщает городское издание «Новороссийский рабочий».

Проходящие мимо жители пытались отвязать животное, однако собака была настроена агрессивно. Услышав звон ключей, терьер напрягся - видимо, его били железной цепью.

Как сообщили прохожие, спасшие животное, на теле замечены следы от ошейника и укусов других собак. Терьера отвезли к ветеринару на обследование, где и остался брошенный пес.

- Сейчас животное находится на передержке, для собаки уже ищут новых хозяев, - сообщили в ветеринарной клинике.