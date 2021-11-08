Погодный «апокалипсис»: в каких районах Краснодарского края ждать снег

В каких районах Краснодарского края ждать снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кубань оказалась на пороге зимы. А все из-за арктических масс, что следуют на юг.

- Из-за прохождения холодных атмосферных фронтальных разделов через территорию Кубани с 9 по 10 ноября ожидается ухудшение погоды, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля - причем не только в ночные часы, но и днем. Землю припорошит снегом, местами заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда.

- В юго-восточных, предгорных и районах и горах 10 ноября ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, - предупреждают в краевом гидрометцентре.

Автомобилистов ждет настоящий день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться.