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Происшествия8 ноября 2021 12:37

Двое погибли в ДТП с асфальтоукладчиком в Динском районе Кубани

Иномарка столкнулась с дорожным оборудованием
Светлана ОВДЕЙ
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Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с асфальтоукладчиком в Динском районе Кубани Фото их архива КП

Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с асфальтоукладчиком в Динском районе Кубани Фото их архива КП

ДТП с участием легковушки и асфальтоукладчика произошло накануне в Динском районе Кубани. Иномарка столкнулась с оборудованием для дорожных работ, сообщают в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

Предварительно, водитель Honda Fit не справился с управлением и съехал на закрытую ремонтируемую полосу, где находился асфальтоукладчик. Работы в это время на трассе не проводились.

- От удара водитель и пассажир авто погибли до приезда медиков. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщают в пресс-службе ГИБДД региона.