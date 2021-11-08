Двое погибли в ДТП с асфальтоукладчиком в Динском районе Кубани

Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с асфальтоукладчиком в Динском районе Кубани Фото их архива КП

ДТП с участием легковушки и асфальтоукладчика произошло накануне в Динском районе Кубани. Иномарка столкнулась с оборудованием для дорожных работ, сообщают в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

Предварительно, водитель Honda Fit не справился с управлением и съехал на закрытую ремонтируемую полосу, где находился асфальтоукладчик. Работы в это время на трассе не проводились.

- От удара водитель и пассажир авто погибли до приезда медиков. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщают в пресс-службе ГИБДД региона.