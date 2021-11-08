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Общество8 ноября 2021 12:47

Более 1,3 млн человек вакцинировались от гриппа на Кубани

Прививочная кампания от сезонного заболевания продолжается в регионе
Светлана ОВДЕЙ
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Более 1,3 млн кубанцев вакцинировались от гриппа Фото их архива КП

Более 1,3 млн кубанцев вакцинировались от гриппа Фото их архива КП

Более 1,3 миллиона человек вакцинировались от гриппа в Краснодарском крае. Региональный план прививочной кампании от сезонного заболевания выполнен на 38,5%. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Вакцинированные жители легче переносят заболевание, особенно при смешении сезонных простуд с коронавирусом. Прививку от гриппа можно сделать во всех медучреждениях Кубани, в том числе в пунктах вакцинации от COVID-19, обе вакцины разрешено ставить в один день, – отметила замминистра здравоохранения края Ирина Вязовская.