Губернатор Кубани поздравил с 60-летиме участников и поклонников ТВ-игры КВН

ТВ-игра КВН отмечает 60-летний юбилей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани поздравил с юбилеем участников и поклонников ТВ-игры КВН. Первая передача вышла в эфир 60 лет назад. Поздравления с праздничной датой написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

– Сегодня – международный День КВН. За 60 лет наши команды выступали в самых престижных лигах клуба веселых и находчивых, многие добились выдающихся успехов - «Утомленные солнцем» и «Кубанские казаки», молодые команды «Русская дорога» из Армавира, «НАТЕ» и «БАК» из Брюховецкой, сборная Краснодарского края, – отметил Вениамин Кондратьев. - Успехов ребятам и высоких оценок от жюри. А всех участников и поклонников клуба веселых и находчивых с праздником, – подписал глава края.