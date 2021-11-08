Житель Новороссийска предстанет перед судом за мошенничество с 4,5 млн рублей

Мошенник из Новороссийска украл у знакомых 4,5 млн рублей Фото из архива КП

Житель Новороссийска предстанет перед судом за мошенничество с 4,5 миллионами рублей. Мужчина занял у знакомых деньги, однако средства так и не вернул, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Так, мошенник одолжил у нескольких человек разные суммы от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Залогом он назвал квартиру, однако расписку не предоставил Однако обязательства он не выполнил. Злоумышленник продал квартиру и с «вырученными» деньгами уехал из города. В федеральном розыске он находился с 2011 года.

- Общий ущерб составил 4.5 миллиона рублей. Расследование уголовного дела в отношении злоумышленника завершено, а материалы переданы для рассмотрения в суд. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.