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Общество8 ноября 2021 13:58

В барах и кальянной Анапы обнаружены нарушения антиковидных требований

В заведениях раскуривали кальяны и не соблюдали установленный режим работы
Светлана ОВДЕЙ
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В нескольких заведениях Анапы пресекли нарушение антиковидных требований Фото: @admanapa

В нескольких заведениях Анапы пресекли нарушение антиковидных требований Фото: @admanapa

В барах и кальянной Анапы обнаружены нарушения антиковидных требований. Заведения накануне посетили мониторинговые группы, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, владельцев кафе «Скала грёз», караоке-бара Хform, бара Black rabbit и кальянной «Поколение» ждут штрафы за нарушение требований. Заведения не соблюдали режим работы, продолжая принимать посетителей после 23:00, а также раскуривали кальяны. На всех владельцев составлены административные протоколы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в регионе продлили требования по предоставлению QR-кодов в досуговых заведениях. Антиковидные меры действуют до 14 ноября.