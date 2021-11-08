В «Орленке» дети станут обладателями Skills-паспортов

Дети-участники проекта познакомятся с современным рынком труда, попробуют себя в новых компетенциях и сдадут демонстрационный экзамен по методике WorldSkills Russia.

Участниками программы стали 75 детей из 19 регионов страны. Все они являются победителями, призерами и участниками региональных, национальных, международных чемпионатов WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Junior.

«Программа «Профильные техноотряды» реализуется в «Орленке» уже четыре года. За это время она объединила около 2000 школьников и таких знаковых партнеров, как Госкорпорация «Роскосмос», Московский государственный образовательный комплекс, АО «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация. В этом мощном тандеме был создан проект, который отмечен на самом высоком уровне: авторский коллектив программы в этом году удостоен премии Правительства РФ и это подчеркивает ее значимость», — прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В рамках программы дети пройдут обучение по компетенциям: инженерный дизайн CAD, рекрутинг, интернет-маркетинг, токарные работы на станках с ЧПУ (числовым программным управлением). Ребята разработают научно-исследовательские, инфраструктурные и инженерные проекты, примут участие в фестивале SkillsDay, в рамках которого поделятся опытом со своими сверстникам.

Кроме того, у ребят будет возможность пообщаться с национальной сборной WorldSkills, узнать о современном рынке труда и чемпионатных линейках движения рабочих профессий.

В финале программы дети сдадут демонстрационный экзамен по методике WorldSkills Russia, а успешно прошедшие финальное испытание получат Skills-паспорт — документ, отражающий уровень владения практическими навыками.

Программа пройдет с 3 по 23 ноября 2021 года. Ее организаторами стали ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс», АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», компания DMGMori, АО «Мособлгаз», ООО «Митутойо РУС», ВДЦ «Орленок».