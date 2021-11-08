Мошенница обменяла «билеты банка приколов» на настоящие деньги в Белореченском районе Кубани Фото: пресс-служба регионального МВД

Мошенница обменяла «билеты банка приколов» на настоящие деньги в Белореченском районе Кубани. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Так, в отдел полиции обратился местный житель. Мужчина сообщил, что на улице женщина попросила разменять деньги – всего десять тысяч рублей. Согласившись, прохожий получи две пятитысячные купюры «билета банка приколов». Мошенницу разыскали, позже оказалось, что это не первый случай аналогичного обмана.

- Общий ущерб потерпевшим составил 20 тысяч рублей. Согласно статье заведенного по факту уголовного дела злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Краснодарского края.